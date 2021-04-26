Портников: Вводя санкции против Медведчука Зеленский не был готов к такой реакции Путина

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский, вводя санкции против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, явно не был готов к тому, что со стороны России будет жесткий ответ на этот шаг. Об этом заявил политолог Виталий Портников, комментируя размещение российских войск на границе с Украиной.

Он напомнил, что предупреждал об ответе со стороны России сразу после введения санкций, и что в Офисе президента не понимают, какова будет цена этого поступка.

"У меня сложилось впечатление, что Зеленский не был готов к реакции. Это не атака на телеканалы, это атака на Медведчука, как на человека, который перехватывает у князя возможность общаться с императором. Кучма не боролся с Медведчуком за возможность доступа к Путину. То же самое и Порошенко. Он использовал Медведчука, как посредника во время обмена пленными, разных таких вещей, переговорного процесса. Не боролся. У Зеленского была иллюзия, что он может проводить обмены без Медведчука. Эти обмены происходят? Они состоялись дважды: один раз, когда Путину нужно было получить Цемаха, потому, что это реально могло ускорить и изменить процесс против МН-17, и второй раз, когда было нужно освободить ГРУшников. Это все абсолютно логичные действия для Путина: он не отдает своих, и ему нужен был ценный свидетель. Как только у Зеленского закончился обменный фонд, закончился и обмен. Потому, что все обмены во времена Порошенко, происходили, как часть российских спецопераций. И освобождение Савченко, и огромный коллективный обмен на Новый год. Там повсюду фигурировал кто? Медведчук", - отметил Портников.

Он подчеркнул, что на Банковой вряд ли реально оценивали возможности президента России, вводя санкции против Медведчука и закрывая телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK.

"Кто на стороне Медведчука в такой ситуации остается? Только Путин. А что может Путин? Я этот вопрос:" а что может Путин " впервые услышал во время Оранжевой революции от одной нашей коллеги. У меня был вопрос: насколько сейчас в штабе Ющенко и других прорабатывается проблема зависимости от российского газа, насколько вы готовы эту проблему решать? Понимаете ли вы, что Путин, если вы не согласны с тем, что его ставленник станет президентом Украины, будет решать проблему своего влияния за российский газ. И она мне сказала, хватит уже обращать внимание на этого Путина. Я думаю, эта фраза звучала в Офисе Зеленского перед введением санкций против Медведчука", - заявил политолог.

Он также добавил, что в санкциях против Медведчука мог быть лично заинтересован также олигарх Игорь Коломойский, поскольку компании, которые аффилированы с ним, получили контроль над нефтепродуктопроводом "Самара - Западное направление".

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Через некоторое время журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний".

Однако через час после начала эфира под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания.

Кроме того, 19 февраля, на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.