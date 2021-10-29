Портников: Путин будет усиливать давление на Зеленского для возврата Медведчука в украинскую политику

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Президент России Владимир Путин будет усиливать давление на Владимира Зеленского с целью возвращения председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в украинскую политику.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своем блоге на сайте издания "Главное".

"Путину совершенно не интересно урегулирование в Украине. Чем дольше будет продолжаться конфликт на Донбассе – тем больше у него будет влияния на ситуацию в нашей стране. Второе. Путин не воспринимает Украину как государство, а Зеленского – как ее президента. Зеленский для него – руководитель мятежной провинции, а Медведчук – "смотрящий за регионом", которого он выбрал сам. И если этого не понимают Зеленский и украинцы, то тем хуже для них. Третье. Путин ненавидит, когда на него давят. И если он видит, что его друга Медведчука пытаются изъять из политики, то он будет только усиливать давление, только настаивать на возвращении Медведчука в переговорный процесс", – отмечает Портников.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Виктор Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью независимо от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой – За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", – подчеркнул Медведчук.