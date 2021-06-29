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Порошенко: Запрет обжаловать в суде решение СНБО является нарушением Конституции

Петр Порошенко

 Фото из открытых источников

"Европейская солидарность" считает неконституционными и недопустимыми инициативы относительно запрета гражданам обжаловать в суде решение СНБО. Об этом заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко во время выступления на согласительном совете, передает "РБК-Украина".

Кроме того, по его мнению, коррупционные схемы на государственных закупках, которые выводят миллиарды гривен из-под тендерных механизмов Prozzoro, являются препятствием для движения нашей страны в ЕС и НАТО.

Он также отметил, что под видом борьбы с олигархами власть на самом деле пытается взять под контроль средства массовой информации и подавить политическую конкуренцию, атакуя политических оппонентов.

"Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и Евросоюза. Равно как и коррумпированная Украина. О чем абсолютно четко в Брюсселе две недели назад подчеркнули как по этой, так и по ту сторону океана", - заявил Порошенко.

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