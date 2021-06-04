Попов: Преследование Медведчука и ОПЗЖ – это действия, направленные на узурпацию власти

Александр Попов Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Несмотря на все попытки действующей власти очернить украинскую оппозицию, ее рейтинг и популярность у населения продолжает расти.

На этот факт в эфире телеканала "Перший Незалежний" обратил внимание профессор социологии Павел Кутуев.

"Соотношение поддержки "Слуги народа" и ОПЗЖ уже фактически выровнялось. Это показывает опрос такого солидного социологического центра как "Социальный мониторинг". Весь 2020 год рейтинги правящей команды стабильно и быстро падали, а рейтинги оппозиции росли", – указал социолог.

В свою очередь, народный депутат Украины предыдущих созывов, экс-министр ЖКХ, экс-глава КМДА Александр Попов раскрыл подоплеку действий власти по дискредитации своих политических оппонентов.

"Суть "пленочного" скандала не в том, чтобы привлечь Виктора Медведчука к уголовной ответственности, так как ни один суд не примет подобное решение. Цель власти – запугать политика и спровоцировать его выезд за границу", – убежден политик.

Однако, отметил эксперт, Медведчук не испугался и у него есть все возможности честно пройти этот путь и защитить себя.

"Налицо явное преступление со стороны власти и преследование Медведчука в цепочке этих событий. Началось все с того, что не дали провести выборы на подконтрольной территории Донбасса, прекратили работу Конституционного суда, затем – закрыли каналы, начали "наезд" на оппозицию. Не только на Виктора Медведчука, а вообще на политическую силу "Оппозиционная платформа – За жизнь", потому что он один из ее лидеров. Это действия, направленные на узурпацию власти", – резюмировал Александр Попов.