Попавшие под санкции СМИ на слушаниях НСЖУ рассказали о давлении со стороны власти и угрозах радикалов

Во вторник, 2 ноября, сотрудники незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Першого Незалежного" и попавших под санкции СНБО интернет-изданий "Страна" и "Шарий.net" приняли участие в ежегодных общественных слушаниях НСЖУ.

В этом году темой общественных слушаний стали опросы защиты прав журналистов, борьбы с безнаказанностью и физической агрессией в отношении работников СМИ. В качестве спикеров были приглашены представители руководства НСЖУ, представители руководства МВД, Нацполиции и Офиса Генпрокурора и адвокаты.

Журналисты попавших под санкции медиа рассказали о давлении власти на свободу слова и представили выводы международных юристов о незаконном закрытии телеканалов.

Сотрудники СМИ указали и на давление и угрозы физической расправы со стороны праворадикальных организаций, на которые не реагирует власть и не обеспечивает безопасность журналистов.

Также сотрудники закрытых телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Першого Незалежного" рассказали участникам слушаний как в данный момент живут закрытые СМИ.

Кроме того, в ходе слушаний председатель НСЖУ Сергей Томиленко заявил, что несмотря на определенные положительные тенденции в вопросе защиты прав журналистов Украины, профессия журналиста в нашей стране продолжает оставаться опасной.

"Проведенный нами мониторинг свидетельствует о том, что за 10 месяцев текущего года на подконтрольной украинскому правительству территории произошло 59 инцидентов с применением силы к журналистам при выполнении ими профессиональной деятельности. Фактически каждые 5 дней фиксируется избиение журналистов, сожжение их автомобилей, повреждение аппаратуры", - сказал Томиленко.

По его словам, как отмечают специалисты ЮНЕСКО, больше внимания должно уделяться угрозам, поступающим журналистам, в том числе онлайн. Ведь, как показывает практика, такие угрозы часто претворяются в реальную жизнь. Журналистское сообщество Украины ожидает мощные сигналы со стороны правоохранительных органов относительно реагирования на агрессию против журналистов. В частности, должно быть раскрыто убийство черкасского журналиста Вадима Комарова, резонансное избиение журналистов в городе Днепр в июле этого года, другие случаи нападений на представителей журналистской профессии.

В то же время Сергей Томиленко отметил и определенный прогресс в развитии в полиции и прокуратуре механизмов реагирования на препятствование журналистской деятельности. Это уже дает некоторые результаты. Так, было оперативно расследовано нападение на журналистов в Одессе в феврале этого года, и приговор в отношении нападавших уже вступил в силу.

"Все рабочие группы, совещания, слушания по защите прав журналистов – это только процесс. А результатом должна стать неотвратимость наказания в каждом случае совершения преступлений против представителей журналистской профессии. Только такая неотвратимость остановит новые атаки против медиаспециалистов", - сказал Томиленко.

Присутствующий на слушаниях первый заместитель руководителя главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев заявил, что по сравнению с прошлым годом количество преступлений против журналистов в Украине уменьшилось на 20%. На 50% увеличилось количество сообщений о подозрении фигурантам этих преступлений. За 9 месяцев органы досудебного расследования приступили к производству по 160 уголовным проступкам, тогда как в прошлом году за соответствующий период – по 214 проступкам.