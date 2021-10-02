"Понимаете ли вы, что сядете в тюрьму?". "Страна" задала Зеленскому вопрос о санкциях против издания

Офис президента

В субботу, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим советником Сергеем Шефиром приехал в Трускавец, в отель "Риксос". Журналист "Страны" Юлия Корзун задала главе государства вопрос о санкциях против нашего издания. Об этом говорится на сайте издания.

"Вы ввели санкции против издания "Страна". Понимаете ли вы, что рано или поздно сядете за это в тюрьму?", - спросила Юлия Корзун.

После этого охрана президента жестко оттеснила нашу журналистку и попыталась вырвать из ее рук мобильный телефон. Зеленский пошёл дальше, на вопрос так и не ответив.

"На вопрос он не ответил, но он его услышал. И рано или поздно ответит. В суде ответит", - прокомментировал главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

Стоит отметить, что накануне прибытия кортежа президента государственная охрана пыталась разогнать журналистов у входа в отель. Сначала журналистов пресс-служба срочно захотела согнать в пресс-центр на "важный пресс-брифинг".

А затем вмешался представитель госохраны, заявив, что всем журналистам нужно идти в пресс-центр. Аргументировал он это решением организаторов, которые якобы запретили снимать прилегающую территорию из-за предстоящих мероприятий.

Судя по всему, Зеленский не хотел встречаться с представителями прессы. Журналисты, однако, отказались уходить.

Напомним, сейчас в Трускавце происходит выездное заседание фракции "Слуга народа", на которое и приехал президент. На выездных сборах парламентской фракции депутатам представили стратегию развития Украины от Офиса президента.

Также "Страна" рассказывала, как на вечеринке в Трускавце Николай Тищенко обматерил коллегу по фракции Грищука.