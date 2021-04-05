Польза от предыдущих локдаунов должна быть проанализирована, но власть этого не сделала, - Кацман

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Польза от предыдущих локдаунов в Украине должна была быть проанализирована на общенациональном уровне или на уровне местной власти, однако этого никто не сделал.

Об этом в эфире программы "Утро" на телеканале "Перший Незалежний" заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман, комментируя введенные в Киеве и в регионах усиленные карантинные ограничения, констатировал, что общенациональный локдаун имеет свои законы и критерии. Но в сегодняшней ситуации центральная власть не вводит общенациональный карантин для того, чтобы переложить ответственность на местные власти, отметил эксперт и риторически поинтересовался, какова сейчас ситуация с выплатами компенсаций бизнесу, который пострадал из-за введения ограничений.

"Если бы предыдущие локдауны, - а их, я напомню, у нас было с пяток, наверное: интелектуальный, выходного дня, адаптивный... - принесли реальный результат, то, наверное, возможно было использование подобных локдаунов и в дальнейшем. Сейчас необходим локдаун. Мы видим - 20 тысяч заболевших каждый день, а по прогнозам американских институтов, там вообще пишут о том, что у нас в апреле до 40 тысяч, не дай Бог, дойдет!" - сказал эксперт.

Владимир Кацман обратил внимание на то, что пользу от предыдущих карантинов в Украине так и не проанализировали.

"Мне кажется, польза от предыдущих локдаунов должна была быть проанализирована на общенациональном каком-то уровне, даже на уровне местных властей должны были сделать выводы какие-то специальные комиссии, какие-то специальные чиновники. Они должны были сделать выводы и сказать: "Здесь мы поступали правильно, а вот здесь мы ошибались, наступали на грабли, так делать не будем". Никто ничего не проанализировал. Нет единого координирующего центра", - констатировал эксперт.

Владимир Кацман резюмировал, что в связи с этим новый жесткий карантин не будет иметь должного эффекта.