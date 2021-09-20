Получаем очень горькие известия: Разумков призвал ВР обсудить вопрос обострения ситуации на Донбассе

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков РБК-Украина

По его словам, только за 14 дней погибли четверо украинских военнослужащих

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета призвал обсудить вопрос обострения ситуации на Донбассе. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

По его словам, важным аспектом является вопрос безопасности.

"Мы, к сожалению, за последние 14 дней наблюдаем обострение на фронте. А если взять весь месяц, то ситуация достаточно напряженная. Мы получаем очень-очень горькие известия с передовой. У нас только за 14 дней погибли 4 военнослужащих, 20 получили ранения и 8 – боевые травмирования.

Поэтому, я думаю, что этими вопросами также надо было бы заняться и Верховной Раде проговорить это, и на уровне фракций с привлечением комитетов, потому что мы точно не можем стоять в стороне от этих важных для государства вопросов", - отметил спикер Рады.

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Напомним, что за прошедшие сутки, 19 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. В результате огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.