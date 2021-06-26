Полтавская ОПЗЖ исключила из своих рядов депутатов Момонта, Годяк и Телятника

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Полтавская ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ начала работу по очищению команды от людей, уличённых в предательстве и саботаже. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, глава Полтавской горорганизации ОПЗЖ Илья Кива заявил в ходе партийной конференции в субботу.

"Сегодня наша команда единогласно приняла решение об исключении из рядов партии за предательство, саботаж, нарушение партийной дисциплины Алексея Момонта. За системный саботаж, предательство и нарушение партийной дисциплины -Татьяну Годяк", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что данному голосованию предшествовало аналогичное решение Стратегического совета ОПЗЖ.

"Наша партия и дальше будет системно очищаться от грязи, от подлости. Мы каждый день становимся крепче и чище и будем строить сильную и независимую Украину", - подчеркнул нардеп.

По итогу сегодняшней партийной конференции исключён из партии и из фракции ОПЗЖ в областном совете Руслан Телятник.

Илья Кива также призвал органы власти и СМИ учитывать факт того, что эти люди больше не имеют никакого отношения к политической партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ".