live
Новости » Политика Читати новину українською

Полтавская ОПЗЖ исключила из своих рядов депутатов Момонта, Годяк и Телятника

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Полтавская ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ начала работу по очищению команды от людей, уличённых в предательстве и саботаже. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, глава Полтавской горорганизации ОПЗЖ Илья Кива заявил в ходе партийной конференции в субботу.

"Сегодня наша команда единогласно приняла решение об исключении из рядов партии за предательство, саботаж, нарушение партийной дисциплины Алексея Момонта. За системный саботаж, предательство и нарушение партийной дисциплины -Татьяну Годяк", - сказал он. 

Илья Кива подчеркнул, что данному голосованию предшествовало аналогичное решение Стратегического совета ОПЗЖ.

"Наша партия и дальше будет системно очищаться от грязи, от подлости. Мы каждый день становимся крепче и чище и будем строить сильную и независимую Украину", - подчеркнул нардеп.

По итогу сегодняшней партийной конференции исключён из партии и из фракции ОПЗЖ в областном совете Руслан Телятник.

Илья Кива также призвал органы власти и СМИ учитывать факт того, что эти люди больше не имеют никакого отношения к политической партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Китайские ученые нашли остатки древнего вида гигантского носорога Ученые обнаружили в космосе сотни загадочных радиоимпульсов В Гонконге создали робота по уходу за больными на COVID-19 и пожилыми людьми Пятый по счету: National Geographic признал существование нового океана

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект