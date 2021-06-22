Полтавская ОПЗЖ: Депутат Момонт отстранён от партийной деятельности

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" отстранила депутата Полтавского горсовета от ОПЗЖ Евгения Момонта от партийной деятельности в связи со следствием в отношении него по информации о вымогательстве. Об этом говорится в заявлении, размещённом на официальной странице Полтавской организации "Оппозиционная платформа – За жизнь" в соцсети Facebook.

"Официально сообщаем, что в соответствии с решением Стратегического совета нашей партии, Евгений Момонт отстранён от любой партийной деятельности на время проведения следствия относительно вымогательства им денежных средств. Сейчас Национальная полиция и служба безопасности "Нафтогаза" проводит следствие по установлению фактов совершения преступления Евгением Момонтом, и после вручения подозрения он будет отозван с должности", – говорится в заявлении.

В ОПЗЖ также подчеркнули готовность полного сотрудничества со следствием.

"Мы предоставим необходимые показания для установления истины. Наказание должно быть следствием любого преступления – и тем больше мы будем следить за соблюдением этой доктрины, когда речь идёт о нашей политической силе! Нарушителям закона и партийной дисциплины не место на наших рядах", – отмечается в заявлении.

При этом в партии добавили: "Наша политическая сила стоит на позициях чести, порядка и мира – мы не потерпим проявлений мошенничества, вымогательства, обмана или любых проявлений коррупции в наших рядах! Мы не позволим никому предать доверие украинцев, которые поддерживают нас и разделяют наши ценности", – подчёркивают в Полтавской ОПЗЖ.