Польское общественное телевидение считает, что Зеленский может попытаться решить конфликт на Донбассе силовым путем

Владимир Зеленский на Донбассе Офис президента

Одним из основных предвыборных обещаний Владимира Зеленского было прекращение войны на Донбассе. Во многом благодаря этому ему удалось получить беспрецедентную поддержку жителей Украины на выборах. Но сегодня ситуация на востоке Украины не просто не улучшается, она, наоборот, обостряется. А Президент и его политсила продолжают терять доверие украинцев. Об этом говорится на сайте популярного в Польше круглосуточного информационного телеканала TVP info, являющегося частью польского общественного телевидения TVP.

"Зеленский в ходе предвыборной кампании пообещал, что ему удастся урегулировать конфликт на Донбассе. Однако время идет, и последующие разговоры результатов не приносят", – констатирует польский телеканал.

Также TVP info указывает на то, что все предыдущие действия Зеленского оказались безрезультатными.

"Сегодня можно сказать одно – на востоке Украины перемирие существует только на бумаге. С сегодняшней точки зрения хорошо видно, что договоренности, заключенные в декабре 2019 года между лидерами Украины, России, Франции и Германии, результатов не принесли", – отмечает польский информационный телеканал.

Автор статьи, размещенной на сайте телеканала TVP info, считает, что новая стратегия Президента Украины говорит о его милитаристских настроениях ‒ начиная с жесткой репрессивной политики в отношении лидера оппозиции Виктора Медведчука и заканчивая усилением военного присутствия на линии разграничения.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил: он надеется, что украинской власти хватит трезвого ума, чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно оккупированных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.