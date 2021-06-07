Польские СМИ: Судебное преследование Медведчука является провокационным политическим маневром, практически не связанным с правовыми нарушениями

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Судебное преследование оппозиционного политика Виктора Медведчука - это провокационный политический маневр, который практически не связан с правовыми нарушениями. Об этом говорится в материале польского издания Niepodległa.

"Выдвинуть какие-либо другие обвинения не удается, а существующие выглядят исключительно политическими. Судебное преследование Медведчука является провокационным политическим маневром, практически не связанным с правовыми нарушениями", - идет речь в статье.

Издание отмечает: "Чтобы не увидеть, что обвинения, выдвинутые против Медведчука, являются чисто политическими, нужно проявить немалое недоброжелательство".

"Но даже если кто-то с ними не согласен, это не обсуждается в основных СМИ. Ни одна из тех западных газет, которые с пеной у рта кричали о Навальном, не осудили преследование Медведчука, и ни одно из тех западных правительств, которые ввели санкции против России из-за Навального, ничего не говорит об этом гораздо более откровенным политическом преследовании", - отмечается в материале.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.