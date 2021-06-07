Польские СМИ: Единственное обвинение против Медведчука заключается в том, что он имеет деловые связи с Россией

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Единственное обвинение против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука заключается в том, что он имеет деловые связи с Россией. Об этом говорится в материале, опубликованном польским левым сайтом Niepodległy.

"Так почему же Медведчука привлекают к уголовной ответственности по обвинению в государственной измене?

Пока что, похоже, единственное обвинение против Медведчука заключается в том, что он имеет деловые связи с Россией и из России. С юридической точки зрения такое обвинение чрезвычайно трудно оправдать. Однако это не юридический казус в обычном понимании. Без сомнения, это политический казус, возбужденный правительством президента Зеленского в то время, когда он сталкивается с серьезными политическими трудностями", - говорится в публикации.

Напомним, французский сайт гражданской журналистики Agora Vox написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда преследуют лидера оппозиции Виктора Медведчука, однако оставляют без наказания многомиллионные аферы влиятельных союзников главы государства.