Польские аналитики считают, что Зеленский воюет с Медведчуком из-за своей неспособности остановить войну на Донбассе

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Растущее раздражение Президента Украины Владимира Зеленского из-за падающих рейтингов и эскалации конфликта на Донбассе находит свой выход в репрессиях и санкциях против оппозиции. Об этом говорится в статье на сайте Центра исследований Восточной Европы Варшавского университета.

"Урегулирование конфликта было его (Владимира Зеленского. – Ред.) главным предвыборным обещанием, и это был ответ на социальные ожидания. Неспособность сделать это не только подрывает доверие к нему как к политику, но также становится препятствием для его переизбрания на второй срок", – говорится в публикации.

Польский ресурс подчеркивает, что важным фактором, определяющим действия Зеленского, является систематическое снижение поддержки его лично и партии "Слуга народа", о чем свидетельствуют опросы общественного мнения. Такое положение дел, по мнению варшавских аналитиков, побудило Зеленского выбрать более "жесткую политику" по отношению к оппозиции.

"Это выражается в наложении в феврале этого года санкций на Виктора Медведчука, ведущего оппозиционного политика в Украине… и блокировании трансляции трех новостных каналов ("112 Украина", NewsOne и ZIK. – Ред.)", – говорится в публикации.

Также уточняется, что "растущее раздражение" украинского Президента выражается в "форме призывов к США принять участие в разрешении конфликта".

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.