live
Новости » Политика Читати новину українською

Польша ввела санкции против двух судов, участвующих в строительстве " Северного потока-2"

Фото из открытых источников

В санкционный список попали санкции два судна - Krebs Geo и Krebs Jet

Правительство Польши начал вводить санкции против судов, которые, по их мнению, участвуют в строительстве российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский, передает BiznesAlert.

В частности, под санкции попали два судна зарегистрированные в морской палате города Гданьска. 

Витковский считает, что объекты принадлежат судовладельцу из Германии, несмотря на то, что ходят под польским флагом. Он добавил, что суда в последнее время активизировали свою работу над "Северным потоком-2".

"Мы решили начать процедуру снятия с регистрации польского флага. Чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум судам", - сказал Витковский.

Он также добавил, что все представленные спецслужбами документы уже изучены, поэтому проблем с отменой регистрации в Морской палате быть не должно.

Новости по теме: Санкции в действии: Восемнадцать компаний вышли из проекта "Северный поток-2"

Ранее сообщалось, что глобальная страховая компания "Axa" вышла из проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

ДТП с украинцами в Польше: Число жертв возросло до шести ДТП с украинцами в Польше: Консул рассказал о состоянии пострадавших ДТП в Польше: На место происшествия отправился консул, устанавливаются причины аварии В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21