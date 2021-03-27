Польша ввела санкции против двух судов, участвующих в строительстве " Северного потока-2"

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В санкционный список попали санкции два судна - Krebs Geo и Krebs Jet

Правительство Польши начал вводить санкции против судов, которые, по их мнению, участвуют в строительстве российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский, передает BiznesAlert.

В частности, под санкции попали два судна зарегистрированные в морской палате города Гданьска.

Витковский считает, что объекты принадлежат судовладельцу из Германии, несмотря на то, что ходят под польским флагом. Он добавил, что суда в последнее время активизировали свою работу над "Северным потоком-2".

"Мы решили начать процедуру снятия с регистрации польского флага. Чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум судам", - сказал Витковский.

Он также добавил, что все представленные спецслужбами документы уже изучены, поэтому проблем с отменой регистрации в Морской палате быть не должно.

Ранее сообщалось, что глобальная страховая компания "Axa" вышла из проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2".