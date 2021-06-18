Полный пакет санкций, аннулирование лицензий и жалобы воров в законе: Что принял СНБО

Заседание СНБО Офис президента Украины

На заседание среди прочего утвердили Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня провел очередное заседание, на котором было предварительно заявлено пять главных вопросов. Как сообщил во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов, по его результатам был принят ряд решений.

В частности, введен полный пакет санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. По словам Данилова, ограничения против Фирташа введены за якобы его участие в титановом бизнесе и поставках сырья в РФ, которые отследили. В свою очередь Фукс попал под санкции из-за дела "Голден Деррик". Речь идет о лицензиях, которые он получал на добычу полезных ископаемых в Украине.

Кроме этого, СНБО ввел санкции против четырех юридических и шести физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya.

Также были продлены на три года введенные три года назад персональные экономические санкции против ряда юридических и физических лиц, поскольку их срок истекал 21 июня текущего года.

Данилов отметил, что аппарат Совета национальной безопасности и обороны при содействии Службы безопасности Украины и контрразведчиков проведет дополнительную проверку троих человек, которые попали в список санкций относительно воров в законе и криминальных авторитетов. По его словам, последние начали жаловаться на предыдущее решение СНБО.

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Кроме того, СНБО аннулировал лицензии по добыче титана и лицензии по разработке углеводорода и рудных. "Речь о компании "Геоальянс" в Харьковской и Днепропетровской областях. Хотя основатель находится на островах, государство приветствует такие действия", - уточнил Данилов.

Также на заседании СНБО заслушали вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Урусского и утвердили Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.