Политзаключенный Выговский собирается объявить голодовку, – омбудсмен

Мужчина потерял всякую надежду вернуться живым на Родину, поскольку находится в нечеловеческих условиях и подвергается систематическому психологическому давлению

"Украинский политзаключенный Валентин Выговский намерен объявить голодовку, ведь потерял всякую надежду вернуться живым на Родину. Выговский уже 7-ый год находится в незаконном заключении и содержится в "ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области" в нечеловеческих условиях. В частности, постоянное пребывание в холоде и полной изоляции привело к ухудшению состояния его здоровья", - написала она.

При этом администрация исправительного учреждения оказывает систематическое психологическое давление на украинца: без всяких объяснений и причин переводит в ШИЗО (дисциплинарный изолятор), снимает деньги с карточного счета, которые родные ему переводят для приобретения продуктов и средств гигиены.

"Из-за пребывания долгое время в таком тяжелом психоэмоциональном состоянии Валентин сообщил родным о намерении начать голодовку, если ситуация никаким образом не изменится", - подчеркнула уполномоченная ВР по правам человека.

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Денисова расценивает действия администрации исправительной колонии как пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство человека.

"Это является прямым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также пунктов 10, 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН", - подчеркнула омбудсмен.

Кроме того, она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить права Выговского, в частности обеспечить соответствующие условия содержания, проверить правомерность действий администрации исправительной колонии относительно помещения его в ШИЗО и незаконного использования его собственных средств.

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Справка:

Валентин Выговский 17 сентября 2014 года поехал в Крым на выставку авиации. Через месяц его родственникам сообщили о том, что на вокзале в Симферополе его задержали сотрудники ФСБ РФ совместно с "Крымской самообороной". Ему предъявили обвинение в "шпионаже".

15 декабря 2015 года Выговский был приговорен к 11 годам заключения в колонии строгого режима.

Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

В конце 2019 года Людмила Денисова сообщила, что украинского политзаключенного Валентина Выговского поместили в одиночную камеру в российской тюрьме в Кировской области России.