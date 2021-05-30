Политолог Вакаров предположил, кто занял бы второе место на выборах после Зеленского

Владимир Зеленский Офис президента

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то победу на них одержал бы действующий президент Владимир Зеленский А дальше идёт троица: Виктор Медведчук, Пётр Порошенко, Юлия Тимошенко. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру.

В мае социологическое исследование группы "Рейтинг" показало, что если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства отдали бы свой голос 30,2% опрошенных. В 2019 году во втором туре президентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский, он набрал 73,22% голосов избирателей.

Эксперт отметил, что Зеленскому удалось укрепить свой рейтинг за счёт борьбы с олигархатом и за счёт построения территориальных оборонительных организаций, а теперь он создаёт под себя властную вертикаль.

"Президенту Зеленскому удалось удовлетворить все влиятельные силы в Украине. Он это не для народа, конечно, сделал, а исключительно для себя. Удовлетворил и американцев, и британцев, и олигархов. Даже тот факт, что он давит сейчас Медведчука, это он таким способом пытается с ним договориться. Это, пожалуй, единственное, в чём он молодец как политик, но этого явно недостаточно для народа", — констатировал Вакаров.

Украинцы в своей массе голосуют не разумом, а эмоциями, на Украине нет зрелого гражданского общества, и на выборах это проявляется особенно, заключил собеседник издания.