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Политолог: Проблему Донбасса невозможно решить без Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В эфире телеканала "Перший Незалежний" политический аналитик Виталий Романченко заявил, что без участия нардепа, главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука решение проблемы войны на Донбассе не представляется возможным, передает Replyua.net.

В то же время эксперт поспешил напомнить, что кум Владимира Путина еще с 2014 года глубоко погрузился в эту проблему, решая ряд вопросов.

"Если серьезно, основательно анализировать, мы должны понимать, что в принципе проблему конфликта на Донбассе без Виктора Медведчука решить невозможно. Потому что он с самого начала, с 2014 года, настолько глубоко погрузился в эту проблему, решая вопросы и обмена военнопленными, и по подготовке и исполнению Минских договоренностей, и по перемирию в 2014-2015 годах, что без его участия эту проблему сегодня Украине решить будет чрезвычайно сложно", - сказал Виталий Романченко.

Напомним, что 13 мая состоялось заседание Печерского райсуда, который рассматривал дело скандального главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Суд избрал оппозиционному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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