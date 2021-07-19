Политика мононационального государства работает не в пользу страны, а наоборот - раскалывает общество и разъединяет, - эксперты комментируют статью Медведчука

Современная политическая ситуация в Украине формирует у миллионов русскоязычных граждан сложную дилемму: сохранить свой язык и культуру, но предать украинское государство, или забыть свой язык, историю, культуру и быть до конца покорными украинской власти.

Такое мнение в своей статье "О будущем украинского и российского народов" высказывает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Отметим, эта статья является ответом на недавнюю публикацию президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

В своих ответах Медведчук раскрывает три недостатка украинской государственности. Политик уверен - именно эти три пункта останавливают развитие Украины. И первый, по мнению Медведчука, — это именно желание действующей власти строить мононациональное государство.

"Первый недостаток очевиден - Украина, где, по данным последней всеукраинской переписи населения 2001 года, проживают представители более 130 национальностей и народностей, решительно взяла курс на мононациональное страну. С точки зрения хуторянского мышления все очевидно: раз страна называется Украина, то и язык должен быть только украинский, и население должно быть исключительно украинцами, и история должна писаться исключительно в русле украинской государственности. Не нужно большого ума, чтобы признать: идентичность многомиллионной страны, живущей в XXI веке в центре Европы, которая говорит на разных языках, которая исповедует различные религии, где чтят разных героев и по-разному оценивают исторические события, строить на принципах, близких лишь части населения - НЕВОЗМОЖНО", - считает Медведчук.

Политика мононационального государства работает не в пользу страны, а наоборот — раскалывает общество и разъединяет, говорят эксперты.

"Некоторые политики, используя этнические принципы, выстраивают политические разделения. В этом и есть проблема. Вместо того, чтобы основываться на Конституции и формировать то, что мы можем назвать конституционным патриотизмом, мы видим другие моменты", - заявил политолог Алексей Якубин.

Следующая недоработка украинской власти, убежден Виктора Медведчук, — разница интересов рядовых украинцев и правящей верхушки.

"Второй недостаток - разрыв интересов украинской власти и народа. Одним из важнейших и ошибочных шагов украинской власти была денонсация Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной. Таким образом, страна осталась фактически без работающего инструмента влияния и юридически оформленных отношений с крупнейшим соседом. Денонсация этого договора в 2018 году умещается в логику нагнетания антироссийской истерии, милитаризации государственной политики. Однако для экономики Украины, для позиции страны на международной арене, для интересов миллионов граждан такое решение имело катастрофические последствия. Такой шаг свел на нет все усилия, направленные на поиск компромиссов и мирное урегулирование конфликта на Донбассе", - объяснил народный депутат.

И третий недостаток украинской государственности, подчеркивает Виктор Медведчук, это отсутствие каких-либо просчетов, прагматичных решений. Все держится лишь на прихотях.

"Третий, и самый важный недостаток, на который указывает Владимир Путин: украинская государственность строится, исходя не из прагматических соображений, а из романтических "желаний". В начале пути Украина и Россия имели такую степень экономической интеграции, которая Евросоюзу и не снилась. Возможно, строить самолеты с ЕС куда выгоднее, чем строить их с Россией. Только Украина и с ЕС их не начала строить, и с Россией прекратила, и так с любой высокотехнологичной продукцией. Мы теряем, а получаем ничего, кроме иллюзий и несбывшихся надежд. То есть кто-то эти иллюзии украинцам продает и неплохо зарабатывает. Но украинскому народу от этого становится только хуже, и именно поэтому страна за последние годы превратилась из бедной в нищую", - добавил Медведчук.

Во властных кабинетах должны думать об инвестициях, рынках сбыта отечественной продукции и новых рабочих местах, чтобы стабилизировать развитие экономики, убеждены эксперты.

"На сегодня мы самая бедная страна Европы, самая голодная страна Европы. Что делать с этими вызовами которые есть? Мы вместо того, чтобы понять, что тот вектор, в котором двигалась Украина, неправильный, все равно двигаемся к своему коллапсу", - уверен общественный деятель Александр Потемкин.

Украине необходимо создавать современное правовое мультикультурное государство, считает Виктор Медведчук. Политик советует действующей власти: Украина должна быть интегратором России в Европу и одновременно Европы — в Россию.

"Будущее независимой Украины заключается не в создании проблем для России, с одной стороны, а Европы — с другой. Будущее Украины заключается как раз в противоположном - в решении этих проблем", - считает политик.

Будущее украинского и российского народов, — заключает Медведчук, — во взаимовыгодном сотрудничестве и уважении. Поэтому задача любой власти заключается в решении конфликта между нашими странами с взаимной выгодой.