Политический расклад: Иан Бреммер о санкциях против России

Джо Байден и Владимир Путин ТАСС

Основатель "Евразия груп" Ян Бреммер в беседе с корреспондентом Дэвидом Вестином высказался о новых санкциях США против России, которые он считает некоторой уступкой Байдена, и перспективами взаимоотношений двух стран. По его мнению, главный вопрос — захотят ли русские участвовать в климатическом саммите под эгидой США

Перевод статьи предоставлен ИноСМИ.

Дэвид Вестин (David Westin): Президент Байден принял новый пакет санкций против России, куда вошел запрет финансовым учреждениям США скупать российские долговые обязательства на первичном рынке. Санкции связаны с российским взломом компании "Соларуиндз" (SolarWinds) и американских компьютерных сетей, а также с вмешательством в американские выборы. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США примут решительные меры, чтобы пресечь российские действия во вред США, нашим союзникам и партнерам. С нами президент и основатель "Евразия груп" (Eurasia Group) и "Джи-зироу медиа" (GZero Media) Ян Бреммер. Рады приветствовать вас, особенно в такой день. Ваше мнение об этих санкциях, особенно - что касается суверенного долга?

Иан Бреммер (Ian Bremmer): Как по мне, это довольно мутно, особенно - что касается решительных действий. То есть, мы явно показываем, что можем вводить санкции и дальше, - но это же не новость, верно? Но они могли сделать гораздо больше. Вторичных рынков это не коснулось вообще, - то есть неамериканцы могут скупать российские облигации в любых количествах и перепродавать их американским гражданам. Получается, что последствия будут сильно ограничены. Кроме того, мы не видим прямых мер против российских олигархов, чего многие опасались, - это задело бы Путина напрямую. И, главное, при этом Байден заявляет Путину: "Послушай, давай-ка встретимся и поговорим с глазу на глаз в какой-нибудь третьей стране". Американские военные собирались отправить в Черное море военные корабли в ответ на российскую агрессию у украинской границы, но передумали, - причем, за последние несколько дней. Так что, полагаю, посыл такой: мы хотим работать с русскими, но при этом будем вводить санкции и наказывать их экономически, если они будут нас раздражать. Но вообще это очень осторожный и умеренный ответ.

- Это похоже на кнут и пряник. Президент Байден как будто сказал Путину: "Слышь, ты не лезь в Украину. И кстати, заходи как-нибудь". Разве так обычно приглашают на саммиты? Как по-вашему, что-нибудь из этого выйдет?

- Было любопытно понаблюдать за ответом Кремля: если вы действительно хотите встретиться, но при этом вводите санкции, то согласиться прямо сейчас мы не можем. Но складывается впечатление, что в ближайшее время по поводу саммита все же удастся достичь прогресса. Перво-наперво русские дадут симметричный ответ на американские санкции. Они явно будут ограничены в своих действиях: может, отзовут своих дипломатов или вышлют американских - вроде того. На это уйдет неделя-другая. Но мне кажется, что подвижки насчет личной встречи Путина и Байдена мы увидим уже в ближайшее время. Путин не хочет признаваться, что американские санкции болезненны, поэтому у него есть стимул всячески приуменьшать их эффект, - как они обычно и делают. По-моему более насущный вопрос - захотят ли русские участвовать в климатическом саммите по случаю Дня Земли под эгидой администрации Байдена. Пока это ее крупнейший дипломатический маневр, но русские никак не ответили на прямое приглашение. На это стоит обратить самое пристальное внимание.

- Что, если тут происходят подковерные игры? Позвольте мне привести пример. Госсекретарь Энтони Блинкен по дороге в Афганистан заехал в Брюссель на переговоры с НАТО. Есть ли шанс, что мы убедим Европу поддержать эти санкции и усилить давление на Москву?

- Думаю, мы видим попытки координации с европейцами. Украинцы, конечно, добиваются плана действий по членству, - но ничего не получат, потому что этот шаг повлечет за собой последствия. Америка добивается, чтобы Германия отказалась от газопровода "Северный поток-2", и, похоже, с уходом Меркель важную роль в немецком правительстве будут играть "Зеленые". Это очень затруднит работу газопровода, даже если его достроят. У США и Европы есть огромное пространство для сближения по сравнению с администрацией Трампа. И мне кажется, что Байден и Блинкен своими действиями добиваются успеха, - в этом и сомнений быть не может.

- Можно ли ожидать, что Германия запретит своим банкам покупать российский долг на первичном рынке? Или, например, Британия?

- Замысел совсем не в этом. Никто не хочет отрезать российскую экономику от Запада. Задача стоит показать русским, что за их поведение, - вот например, мы узнали о взломе "Соларуиндз", и нам неловко, - полагается экономическое наказание. Но опять же, Дэвид, не забывайте, у США есть ровно те же самые кибервозможности, что и у России, и мы сами ими пользуемся. Мы тоже занимаемся шпионажем - причем, постоянно. Разумеется, русским этого делать не полагается, но реальность такова, что этим занимаются все. Русские не нападали на стратегическую инфраструктуру на территории США, как на Украине с вирусом "Нот Петя" (Not Petya) - это красная линия, нарушать которую нельзя. В общем, не надо придавать этому чересчур большое значение. Мне кажется, если рассматривать отношение Байдена к России за последние несколько недель в целом, то события последних суток кажутся некоторой уступкой. На рынках это никак не сказалось, но скоро, вероятно скажется.

- Давайте обсудим еще одну причину, почему Россия на этой неделе мелькает в газетных заголовках. Я, конечно, имею в виду границу с Украиной. Сколько там скопилось? Я читал про 40 000 российских солдат. Мне кажется, это одна из причин, почему Энтони Блинкен отправился в Брюссель на переговоры с НАТО. Нет ли некой взаимосвязи между санкциями с одной стороны и решением Путина отправить войска с другой? Он ведь уже отправлял на Украину войска и "маленьких зеленых человечков".

- Полагаю, они решили, что украинский президент Зеленский окажется гораздо более податливым и сговорчивым. Но этого не произошло. Наоборот, Зеленский ввел прямые санкции против олигарха Медведчука, - это здорово разозлило Путина. Не забывайте, он же этим олигархам как крестный отец. Если все это сложить, то получается, что Путин хочет донести до Зеленского главное: он его изолирует и не погнушается прямого военного запугивания, что Минские соглашения - единственный путь вперед, а возможности Байдена и НАТО сильно ограничены. Но мне кажется, что США и НАТО тоже явственно дали понять Путину. Россия всерьез играет мышцами: в оккупированном русскими Крыму и на восточной границе Украины внезапно появилось огромное количество бронетехники. Но я очень удивлюсь, если это выльется в прямой военный конфликт.

- Давайте поговорим о "большой игре". Байден недавно объявил о выводе из Афганистана войск и вооружений. Как к этому отнесется Россия? И остальной регион?

- Ну, некоторое снижение мы наблюдаем уже давно. Мы говорим, что это война, причем самая долгая за всю историю США, но за последние десять лет ситуация изменилась. Однако дело в том, что там по-прежнему присутствуют войска, и туда утекают бюджетные деньги. И ничто не предвещает, что сложатся такие условия, когда США водрузят свой флаг и скажут: "Мы выиграли". Русские уже проигрывали в Афганистане, потратив непропорционально много средств и положив немало жизней. Теперь в этой же роли оказались США. Как вы знаете, Байден еще вице-президентом пообещал, что мы уйдем оттуда к 2014 году. Ничего не изменилось. Трамп пообещал вывести войска - и снова ничего. Разве что численность контингента снизилась. Теперь Байден снова обещает вывод. Обама выступил с поддержкой. Думаю, это все же случится. Меня удивило другое: что они назвали датой 11 сентября, и "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация, прим. ИноСМИ) может увидеть в этом некий символизм. Не уверен, что это хороший повод. Но не думаю, что, потратив более триллиона долларов и положив более 2 000 жизней американских солдат и десятки тысяч гражданских, американцы хотят продолжать этот конфликт.