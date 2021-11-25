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Политически мотивированное преследование Виктора Медведчука влияет на рост рейтинга ОПЗЖ и активизацию юго-восточного электората, - политический аналитик

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Политически мотивированное преследование украинской властью председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, а также дискриминационная языковая политика влияет на рост рейтинга ОПЗЖ и активизацию юго-восточного электората.

Такое мнение высказал политический аналитик Евгений Валяев в комментарии РосСМИ.

"Можно добавить сюда политически мотивированное преследование Виктора Медведчука и дискриминационную языковую политику, что влияет на рост рейтинга "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) и активизацию юго-восточного электората", - отметил Евгений Валяев.

Политолог обратил внимание, что ОПЗЖ уже дошла до планки в 18%, отставая на три пункта от идущей первой партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

"Как только нарисовалась такая электоральная картина, Зеленский тут же поехал на Донбасс встречаться с военными, активно позируя там в армейской форме. Киев эксплуатирует образ страны, которая противостоит "российской агрессии", - добавил политолог.

Напомним, по данным опроса, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества в период с 8 по 10 ноября 2021 года по заказу  американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США), если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, то в парламент прошло бы пять партий. При этом, разрыв между "Слугой народа" (21,3%) и "Оппозиционной платформой - За жизнь" (18,8%) стремительно сокращается

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