Покушение на жизнь? В Ужгороде вечером неизвестные совершили нападение на дом депутата городского совета от "ОПЗЖ"

Покушение на семью Мирославы Роман Facebook Мирославы Роман

В Ужгороде вечером неизвестные совершили нападение на дом депутата городского совета от "ОПЗЖ". Соответствующую информацию депутат Ужгородского городского совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Мирослава Роман обнародовала на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как рассказала Мирослава Першому.сом.uа началось все около десяти вечера накануне, 17 апреля. Муж Мирославы собственно только успел оставить включенным свет в ванной комнате, а 14-летняя дочь в гардеробной комнате. Уже через считанные минуты двое неизвестных мужчин подъехали к дому на автомобиле службы такси. Дождавшись пока автомобиль отъедет, они начали забрасывать дом кирпичами. Бросали кирпича именно на второй этаж дома у окна, где был включен свет, вероятнее всего, с мыслью, что именно в тех комнатах сейчас находятся люди. На момент происшествия в доме кроме Мирославы, ее мужа и дочери никого не было. К счастью, никто из них не пострадал.

"Я испугалась, сначала подумала, что дом рушится, звуки были ужасные. Если бы это случилось хотя бы на 3 минуты скорее, могло все будет намного хуже, ведь дочка как раз была неподалеку от окна гардеробной", – рассказывает Мирослава.

Один кирпич жители дома нашли в ванной комнате, два на балконе, Еще один разбив окно и пролетев через целую комнату, оказалась в коридоре.

"Это должны были быть очень сильные мужчины, ведь швырять такими кирпичами с такой силой не каждый сможет. Ситуация на самом деле гораздо страшнее чем кажется, все могло закончиться гораздо хуже. Меня удивляет то, что происходят такие вещи почти в центре города, не в поздний час, а в момент, когда еще куча людей гуляют по набережной", – продолжила свой рассказ Мирослава.

Уже через минуту на месте происшествия была полиция и работники ГСО.

О том, что злоумышленники прибыли на такси, а также находились в масках, было заметно с камер наблюдения.

Ситуацию также прокомментировал председатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Ужгородском горсовете Андрей Погорелов. Он рассказал, что накануне сессии горсовета, которая состоялась 31 марта, где речь шла о так называемом "дерибан" земли в Ужгороде, сообщения с угрозами и позорным содержанием получала депутат от ОПЗЖ Юлианна Бокоч.

"Могу предположить, что эти две ситуации связаны между собой и касаются они именно нашей принципиальной позиции относительно тех позорных решений, которые были приняты на сессии, и согласно которых, озелененные земельные участки города должны передаться под частное пользование. Наша позиция-защитить интересы общества и недопустить этого. Мы обращались к городскому голове с просьбой наложить вето на такие неправомерные решения. Но из перечня вопросов (их было более 5-ти), глава города "заветировал" только один. К сожалению, мэр не увидел нарушений в большинстве из них".

Отже, сьогодні о 22:08 на нашу родину було скоєно замах. З вулиці в кімнати другого поверху, в яких було світло,... Опубліковано Myroslava Roman Субота, 17 квітня 2021 р.

"Такими злодеяниями нас не остановить! Мы всегда будем на защите интересов общества и не дадим разного рода "дельцам" разбазаривать ужгородскую землю!"– говорится в заметке на странице "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ужгород" в Фейсбуке.