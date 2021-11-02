Показатели поддержки ОПЗЖ и "Слуги народа" почти сравнялись

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В рейтинге электоральной поддержки разрыв между "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Слугой народа" сократился до одного процента и составляет меньше статистической погрешности. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения Украины, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Если бы на момент опроса проводились парламентские выборы, в Верховную Раду попали бы 5 партий. Больше всего респондентов поддерживают партии "Слуга народа" (18,3% среди голосующих и определившихся с выбором) и ОПЗЖ (17%). Преодолеют проходной барьер также "Батькивщина", "ЕС" и партия "Сила и честь". По данным КМИС, по сравнению с июлем 2021 года, рейтинг "Слуги народа" снизился с 20,2% до 18,3%.

Подавляющее большинство опрошенных украинцев (71,1%) считают, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. Деятельность президента Владимира Зеленского не одобряют – 56,9%. Значительная часть респондентов поддерживают проведение внеочередных президентских (43,4%) и парламентских выборов (47,3%).

Опрос проводился КМИС 20-25 октября 2021 года. Методом личного интервью опрошено 2028 респондентов. Выборка представляет взрослое население Украины. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился на подконтрольной территории. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.