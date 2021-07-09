Пока Зе-диктатор снимал "видосики", Медведчук фактически исполнял обязанности президента: В Сети появилось разоблачительное видео

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В Сети появилось видео, в котором разоблачается деятельность президента Владимира Зеленского и приводятся неоспоримые факты относительно того, что председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук исполнял обязанности президента страны, пока сам Зеленский занимался съемками "видосиков".

Авторы видео отмечают, что Европа и Россия поддерживают Медведчука, в отличие от Зеленского, который решил ставить ультиматумы мировым лидерам. И это стало одной из причин начала преследования лидера оппозиции.

"Сценаристы и приспешники президента Владимира Зеленского надеялись, что сфальсифицированное дело против лидера оппозиции Виктора Медведчука заставит его сбежать из страны. Они думали, что Медведчук сделает так, как Зеленский, и предаст своих избирателей. Но сценарий "Квартала" не сработал. Зеленский, когда шел в президенты, обещал сломать систему. И ему это удалось. Он уже уничтожил медицинскую и судебную системы, разрушил экономику и разрешил продажу земли. Украинцы были бедными, а стали очень бедными. Вместо субсидий президент разрешил забирать жилье должников. Зеленский отважился разрушить шаткую систему равновесия на Донбассе. Вместо диалога и договоренностей о мире он ставит ультиматумы мировым лидерам. Им это надоело, и они выбросили его с переговоров. В то же время, Европа и Россия поддерживали Виктора Медведчука, у которого есть мирный план по Донбассу, он отстаивает интересы украинцев, а не "95 Квартала", - говорится в сюжете.

Журналисты отмечают, что пока Зеленский снимал "видосики", Медведчук в оппозиции исполнял работу президента. Страна получила шанс достичь мира, восстановить экономику и получить доступные тарифы.

"Украинцы поддерживали Медведчука. Его успехи ударили по самолюбию Зеленского, и он начал преследование лидера оппозиции. СБУ его одноклассника Баканова, вместе с "карманными" экспертами, сфальсифицировали доказательства против Медведчука. Они были громкими, но в то же время, пустыми, как и концерты "95 Квартала". Зеленский и его окружение надеялись, что Зеленский испугается, и убежит. Потому, что Зеленский всегда так делает. Раньше он прятался от повесток в армию за мамой и женой, иногда прикрывался Юзиком. А сейчас звонит Баканову и боится за забором государственной дачи. Но Медведчук - не Зеленский. Он - не прячется. Его родные - не прячутся. Его соратники - не прячутся. Для них спрятаться - означает, предать. Предать Украину, украинцев, свою честь и достоинство", - подчеркивают авторы сюжета.

Журналисты напомнили, что Медведчук за все годы независимости страны, ни единого раза не менял своих принципов и взглядов. Он пришел в Генпрокуратуру, в суд.

"Такого себе власть даже не могла представить. Сфабрикованные доказательства были настолько убогими, что суд не мог выполнить указание Зеленского, и тут же посадить Медведчука. Поэтому было принято компромиссное решение, и лидер оппозиции был отправлен под домашний арест по сфальсифицированным доказательствам", - заявляют авторы сюжета.

Все попытки Зеленского преследовать оппозицию, по словам журналистов, доказали только одно: президент готов нарушать закон, плевать на принципы демократии и разбрасываться жизнями украинцев.

"И это не пустые слова. Уже более полугода четыре удерживаемые украинки в тюрьмах ОРДЛО ждут, когда Зеленский разрешит Медведчуку забрать их. Сам Зеленский за год не вернул ни единого удерживаемого домой, не сделал ничего, чтобы на Донбассе прекратили стрелять, не на словах, а на деле", - говорится в сюжете.

"В отличие от мнимых оппозиционеров, которые превращают суды на шоу и рекламные кампании, Медведчук отстаивает свои убеждения. Он не прячется под одеялом и не теряет демонстративно сознание потому, что он отстаивает свои убеждения, интересы страны, в которой живет. Зеленский же, наоборот, делает все, чтобы препятствовать деятельности Медведчука. Уже четыре месяца Украина могла бы производить собственную вакцину, о которой договорился Медведчук. Но Зеленский запретил вакцину. За этот период тысячи украинцев умерли от коронавируса. Два ода каждый украинец мог платить за аз на 25% меньше. Зеленский не воспользовался этой договоренностью Медведчука. За од цена на газ выросла в пять раз, и уже летом он стоит 15 гривен за кубометр. Единственное, что сделал Зеленский для борьбы с тарифами - это уменьшил количество субсидий и разрешил продавать имущество должников", - резюмируют авторы видео.

Напомним, Печерский райсуд Киева продлил срок домашнего ареста Виктору Медведчуку до 7 сентября. Кроме того накануне суд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Защита Виктора Медведчука подавала ходатайства об отводе прокурора и судьи, однако им было отказано. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" действия судьи назвали политически мотивированными и отметили, что он действует по указке Банковой.

Сам Виктор Медведчук сказал, что нет никаких оснований для продолжения его дела и продления меры пресечения.

Также он заявил, что власть с 2019 года целенаправленно дискредитирует партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ситуация обострилась в начале 2021 года, когда ОПЗЖ вышла на первое место во всех социологических рейтингах. Медведчук также отметил, что власть привлекла националистические группировки к запугиванию партии. Так зафиксировано более 80 нападений на активистов ОПЗЖ.

Также власти закрыли три телеканала - "112 Украина", Newsone и Zik. Такое решение президента Украины Владимира Зеленского в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека.