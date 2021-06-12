Погребинский: Зеленский использовал все неконституционные инструменты для того, чтобы ограничить возможности оппозиции

Михаил Погребинский ZIK.UA

Президент Украины Владимир Зеленский использовал все неконституционные инструменты для того, чтобы ограничить возможности оппозиции. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью "112 Украина".

"Президент фиксирует ситуацию таким образом, что страна находится на грани катастрофы из-за российской агрессии, которая вот-вот произойдет. Поэтому не возмущайтесь тарифами, тем, что вакцинирование в заднице, что мы действуем против оппозиции любыми средствами, без закона и Конституции, потому что страна вот-вот окажется под пятой агрессора. Это очень удобное и эффективное средство, чтобы остаться при власти на неопределенное время", – отметил он.

Погребинский также считает, что окружение Зеленского убедило его в том, что он будет и второй, и третий срок.

"За последнее время было два крупных позорных акта для страны. Один – это чем закончилось судебное разбирательство по одному из дел Стерненко, который получил год условно. И второй позор – это голосование за недопущение прославления людей, причастных к разным нехорошим вещам во время Второй мировой войны. Вот так мы и живем", – добавил эксперт.