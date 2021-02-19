Погребинский о санкциях против Медведчука: Это внешние факторы играют на поле Украины

Михаил Погребинский ZIK.UA

Введение санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука – это внешнее решение игроков, которые играют на поле Украины. Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" политолог Михаил Погребинский.

"У меня такое впечатление, что господин Данилов, президент и все наше СНБО сейчас были поставлены в положение исполнителей внешней воли. Поскольку выйти с такими решениями без каких-либо доказательств, причем решения, которые для абсолютного большинства украинских граждан выглядят совершенно абсурдными, можно было только в случае, если решение принято не в Украине, не на СНБО, а каким-то внешним игроком, можно догадываться, каким именно", – отметил он.

Погребинский подчеркнул, что этот внешний игрок потребовал не вдаваться ни в какие детали – ввести санкции, запретить деятельность и попытаться выдавить лидеров ОПЗЖ из Украины для того, чтобы они не путались под ногами не у Зеленского, а у американского посольства.

"Прекратили говорить о том, что есть внешнее управление и так далее, они очень ревностно на это отреагировали. Грубо говоря, Украина стала проксифактор сегодняшней формы противостояния Запада и России. Крайними оказались Козак, Марченко почему-то, Медведчук", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что это внешние факторы играют между собой на поле Украины.

"Играют так, что выставляют украинских руководителей как совершенно безответственных людей, которые абсолютно не задумываются о степени обоснованности своих решений. Мы посмотрим, время пройдет, может быть, мы что-то узнаем. Но кто вообще сомневается в том, что Медведчук и Марченко не имеют никакого отношения к финансированию терроризма? Просто надо придумать такую глупость. Я думаю, что и намеренно это формулируется так, чтобы показать, что с этого момента украинская власть не будет стремиться находить какие-то юридические формулировки для того, чтобы разбираться с оппозицией. Вот не нравиться блогер Шарий, что-то он не то там пишет, неправильно все – санкции против него. Не нравятся каналы – закроем эти каналы. Трудно было ожидать от молодого президента, что мы окажемся в стране, где абсолютно не уважается закон, Конституция", – добавил Погребинский.

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, а также в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты. Все введены на три года.

Среди лиц, которые попали под санкции, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ранее, 2 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

Телеканалы в свою очередь расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию 112 Украина, NewsOne, ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.