Погребинский: Мечтая о восстановлении рейтинга, Зеленский думает, что Байден поможет ему установить мир на Донбассе

Михаил Погребинский ZIK.UA

Мечтая о восстановлении своего рейтинга, президент Владимир Зеленский думает, что его американский коллега Джо Байден поможет ему установить мир на Донбассе. Такое мнение в эфире "Першого Незалежного" высказал политолог Михаил Погребинский.

"Мне кажется, что и сам президент Зеленский и люди, которые его окружают, пытаются как-то повлиять, решили, что с новым президентом (США Джо Байденом, - ред.) можно будет заставить Путина отказаться от поддержки непризнанных республик. Я бы даже сказал, не в том дело, что президент Зеленский настолько глуп, что он не понимает бесперспективности этих планов. Я думаю, что возможно даже понимает. Но он не видит никаких вариантов собственной реализации для того, чтобы остановить падение поддержки. Люди же рано или поздно, все больше людей будут понимать, что человек обещал одно, а это не делает, значит у него ничего не получается", - отметил он.

Напомним, конец марта принес Украине обострение ситуации на Донбассе - в один из дней на линии разграничения в результате обстрела незаконных вооруженных формирований погибли сразу четверо украинских военных.

Вскоре после этого в Генштабе ЗСУ заговорили о стягивании военных сил Российской Федерации к границам Украины. Ее международные партнеры, в том числе страны НАТО, выразили свою обеспокоенность ситуацией и пообещали поддержку.

В то же время в России говорят, что опасения напрасны, и на своей территории они могут делать все, что им захочется.