Погоды не сделают: Эксперт объяснил, почему транш от МВФ в 700 млн долл. не является панацеей для Украины

Кандидат политических наук Алексей Якубин Перший Незалежний

С лета Украина не получала траншей и при этом не имела каких-то больших проблем, утверждает он

Средства в размере 700 млн долларов в виде второго транша от Международного валютного фонда (МВФ) существенно не повлияют на ситуацию в Украине. Такое мнение высказал кандидат политических наук Алексей Якубин.

"Я не исключаю, что большинство этих средств пойдет просто на покрытие долга перед тем же МВФ, который у нас уже есть. Мы с лета прошлого года вообще не получали ни одного транша. При этом спокойно это пережили. Я бы не сказал, что у нас были какие-то сверхбольшие проблемы. Здесь, конечно, играла конъюнктура внешнего рынка, отчего мы достаточно легко прошли эту историю. Но при этом мы с вами за это время, даже не получая новых кредитов, платили за тело по кредиту. Кредитные программы МВФ обладают таким странным свойством. Поэтому эти 700 млн, мне кажется, они реально погоды не сделают", - сказал он.

Также эксперт напомнил, что в проекте держюджету на следующий год каждая 3-я гривня – это гривна, которую придется платить кредиторам.

"Каждая 3-я гривна из бюджета – более 1 триллиона гривен, это огромные суммы. Это эти суммы, которые бы мы могли направить на развитие, то есть на социальные программы... Следует понимать, что нет прецедентов стран, которые бы выполняли программу с МВФ и от этого стали богатыми. Программа МВФ не может заместить экономическую стратегию развития страны, как это есть у нас, когда нам предлагается программа, будто это является какой - то панацеей", - добавил Якубин.

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Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд принял решение о первом пересмотре программы Stand-by с Украиной и выделил транш на 700 млн долларов.