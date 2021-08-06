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Подготовка визита Зеленского в США на финишной прямой, - МИД

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

По словам Кулебы, ближайшие три недели будут временем "тихой" дипломатии

Подготовка визита президента Украина Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки вышла на финишную прямую. Ближайшие три недели будут временем "тихой" дипломатии. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с журналистами в Вашингтоне, передает "РБК-Украина".

"Ближайшие три недели - это будет время "тихой" дипломатии. Должно быть огромное количество контактов, обменов документами, переговоров и телефонных разговоров, чтобы выйти на результат. И сегодня мы просто дали импульсы этому процессу и сейчас мы вышли на финишную прямую (подготовки визита Зеленского в США, - ред.)", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон, где они будут заниматься подготовкой официального визита Владимира Зеленского в США, который запланирован на 30 августа.

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