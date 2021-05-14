Подавляющее большинство украинцев считают, что Зеленский должен встретиться с Путиным и представителями ОРДЛО для установления мира на Донбассе, - опрос

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен провести личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным для восстановления мира в Украине и возвращения Донбасса. Так считают 70,8% респондентов в рамках социологического опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" в период с 28 апреля по 6 мая 2021 года.

Только 22,1% опрошенных ответили отрицательно.

Фото из открытых источников

Также более половины респондентов - 52,9% ответили утвердительно на вопрос, должен ли президент Украины Владимир Зеленский ради возвращения Донбасса и восстановления мира в Украине провести личную встречу с руководителями ОРДЛО. 39,0% заявили, что нет, не должен.

Фото из открытых источников

51,2% респондентов уверены, что украинская власть поступила неправильно, отказавшись от одностороннего освобождения руководством самопровозглашенных ЛДНР четырех удерживаемых украинок и их передачи их на линии соприкосновения представителю ОПЗЖ. Только 31,8% респондентов считают, что это правильный шаг.

Фото из открытых источников

Опрос проводился Центром "Социальный мониторинг" c 28 апреля по 06 мая 2021 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3017 респондентов. Стандартные отклонения составляют 1,10 – 1,83%. Метод получения информации: индивидуальное интервью "тет-а-тет" по месту жительства респондента.