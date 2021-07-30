СНБО расширил санкционный "список контрабандистов" еще на три фамилии и 24 компании

Алексей Данилов СНБО

На этом Совет нацбезопасности и обороны не собирается останавливаться

Совет нацбезопасности и обороны расширил список контрабандистов, в которые вводятся санкции – в него вошли еще три человека и 24 связанные с ними компании. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

"В этот список вошли три физических лица, а именно – Александр Акст, гражданин Германии 1986 г. р., Граждане Украины Валерий Фальковский 1974 г. р. и Владислав Студенец 1984 г. р.", – подчеркнул чиновник.

Кроме того, в список вошли 24 компании, аффилированные с этими господами.

Данилов подчеркнул, что на этом Совет нацбезопасности и обороны не собирается останавливаться.

"Кто и дальше будет продолжать заниматься этим позорным делом, он будет попадать под санкции СНБО", – отметил он.

Новости по теме: СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции еще против девяти украинцев, которые уже находятся под санкциями Соединенных Штатов. Сейчас санкции США действуют в отношении 134-х граждан Украины.