Под давлением РФ одна страна отказалась от участия в Крымской платформе, - СНБО

Какая именно страна, не уточняется

Одна из стран в последний момент отказалась от участия в саммите Крымской платформы. Она сделала это под давлением Российской Федерации. Об этом стало известно во время брифинге секретаря СНБО Алексея Данилова.

"У нас бешеное давление Российской Федерации... Был доклад наших разведок по этому вопросу. Поверьте, Россия работает по всему миру, чтобы помешать Украине провести такое мероприятие.

Я могу констатировать, что есть по крайней мере одна страна, которая под давлением Российской Федерации в последний момент отказалась от участия в саммите, - ред.).

Но это одна страна, будем считать, что с другими будет все в порядке", - заявил секретарь СНБО.

При этом он не уточнил, о какой стране идет речь.

Напомним, ранее мы писали, что участие в саммите "Крымской платформы" 23 августа примут представители 44 стран, а на уровне глав государств будут представлены 14 стран.