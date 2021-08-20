home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Под давлением РФ одна страна отказалась от участия в Крымской платформе, - СНБО

Алексей Данилов СНБО

Какая именно страна, не уточняется

Одна из стран в последний момент отказалась от участия в саммите Крымской платформы. Она сделала это под давлением Российской Федерации. Об этом стало известно во время брифинге секретаря СНБО Алексея Данилова.

"У нас бешеное давление Российской Федерации... Был доклад наших разведок по этому вопросу. Поверьте, Россия работает по всему миру, чтобы помешать Украине провести такое мероприятие.

Я могу констатировать, что есть по крайней мере одна страна, которая под давлением Российской Федерации в последний момент отказалась от участия в саммите, - ред.).

Но это одна страна, будем считать, что с другими будет все в порядке", - заявил секретарь СНБО.

При этом он не уточнил, о какой стране идет речь.

Новости по теме: Саммит "Крымская платформа": Что известно об инициативе Украины и чего ожидают от форума

Напомним, ранее мы писали, что участие в саммите "Крымской платформы" 23 августа примут представители 44 стран, а на уровне глав государств будут представлены 14 стран.

Как сообщалось ранее, саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа 2021 года. На саммите планируют принять конкретные решения по деоккупации полуострова.
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Якубин: Власть пытается оправдать отсутствие доказательств в делах Медведчука и Козака Кушнир: Власть мешает Медведчуку выполнять его полномочия и то же ожидает Козака после его возвращения в Украину Преследование Тараса Козака: Власть ради сохранения своего господства готова переступить через закон и мораль Преследование Тараса Козака: Зеленский маниакально боится потерять власть, а потому раскручивает маховик репрессий против оппозиции

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект