Почти половина расходов украинских семей в 2020 году шла на питание, – Госстат

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Почти половину расходов украинцев занимает питание. Об этом пишет журналистка Анна Пешкова для 112ua.tv.

На еду в прошлом году домохозяйства тратили 48,1% из всех расходов – на 1,5% больше, чем в 2019 году. Отметим, что в 2020 году процент расходов украинских семей на еду в общей структуре их трат стал увеличиваться впервые после стабильного снижения в течение 10 лет.

По данным Госстата, среднестатистической украинской семье пришлось урезать свои расходы в 2020 году, несмотря на рост стоимости товаров и услуг. Ежемесячно в прошлом году средняя семья тратила 9524 грн – на 154 грн меньше, чем в 2019 году.

В прошлом году средняя семья расходовала на алкоголь и сигареты 3,5%. Это при том, что на образование домохозяйство выделяло всего 1% из всех месячных трат. Эта сумма рекордно низкая в разрезе последних 10 лет.

Затянули пояса украинцы и относительно приобретения одежды и обуви: траты сократились с 5,4% в 2019 году до 4,8% в 2020-м. Также экономили на ресторанах и гостиницах: 1,6% в 2020-м против 2,6% годом ранее. Сократились расходы на транспорт (в 2019-м – 4,8%, в 2020-м – 4%).

Зато значительно увеличились медицинские расходы – до показателя в 4,3%. Это рекорд за последние 10 лет. Для сравнения, в 2010-2011 годах среднестатистическая семья тратила на здравоохранение всего 3,2% из общей суммы расходов. Выросли и траты на бытовую технику, товары для дома: ранее они составляли 1,8% из общей суммы, а теперь – 2,2%. Траты на связь оказались рекордными за 10 лет и составили 3,4% против 2,8% в 2019 году.

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