По требованию Киева Google заблокировал цитату из... обвинения Медведчуку

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук 112.ua

Принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал по требованию властей Украины видео телеканала "Перший Незалежний" с комментарием Дмитрия Скворцова, в котором публицист разбирает обвинительную речь представителя Генеральной прокуратуры Украины на суде над Виктором Медведчуком. По ссылке на YouTube высвечивается лишь название ролика: "Цитата, которая звучала в обвинении Виктору Медведчуку, взята из речи Шептицкого".

Сама же процитированная прокурором речь Шептицкого была посвящена т.н. "Акту провозглашения украинской державы" от 30 июня 1941 года, подписанному первым заместителем головы ОУН С. Бандеры Ярославом Стэцько.

– Дело в том, что я сообщил обстоятельства, в которых была провозглашена эта речь в львовском униатском соборе "Святого Юра", – поясняет Скворцов. – Это были дни занятия Львова гитлеровскими войсками и, соответственно, дни Львовских погромов. Всем этим и ознаменовался т.н. "Акт восстановления украинской державы" от 30 июня 1941 года, по случаю которого и составил свою речь Шептицкий. Пришлось напомнить, что в акте том звучали следующие славословия фюреру и его "победоносной" армии: "Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великогерманией, которая под руководством вождя Адольфа Гитлера творит новый порядок в Европе и мире… Украинская Национально-революционная Армия, которая будет творить на украинской земле, будет бороться дальше совместно с союзной немецкой армией… за Суверенное Соборное Украинское Государство и новый порядок во всем мире".

Прошло 80 лет. И сегодня в Городе-герое Киеве, представитель Генпрокуратуры "суверенной соборной Украинской державы" цитирует слово гитлеровского коллаборациониста, униатского митрополита Шептицкого, во славу вышеприведенного акта. Цитирует в своей обвинительной речи против лидера оппозиции (в том числе, оппозиции государственному курсу на реабилитацию нацистских преступников).

Отсылая подсудимого к великому наследию униатского бискупа, представитель прокуратуры Украины, очевидно, призвал лидера оппозиции: "Наказуемостью, солидарностью, совестливым исполнением обязанностей докажите, что вы созрели для государственной жизни" (привязка по времени на видео судебного заседания – 00:52 мин.).

Самое интересное, что в оригинале речи Шептицкого сразу же вслед за цитатой, которую привел прокурор во время суда, Шептицкий приветствует гитлеровские войска и называет армию нацистов "освободительницей". "Победоносную немецкую армию приветствуем как освободительницу от врага. Установленной власти оказываем достойное послушание", – гласит прямая цитата.

Скворцов на этот счет иронизирует, что, мол, прокурор "не заметил просто", как Шептицкий заверяет в верности нацистов и прославляет гитлеровскую армию:

– Как "не заметила" украинская власть марш в честь благословленной Шептицким дивизии СС, пока ее носом не ткнули Германия и Израиль. Лишь на третий день пресс-секретарь МИДа признал, что "нэвдобно получилося". Вообще, согласитесь, символично, что "пидозра" была выписана Медведчуку именно 9 мая – в день, когда в 1945 году наши деды уничтожили тех, кому пел дифирамбы Шептицкий, и в чью честь при Зеленском шагают по Украине факельные марши. Так что и этот суд, над которым просто смеются и профессиональные юристы, и обычные люди, вполне можно рассматривать и как месть за то, как достойно ОПЗЖ Медведчука отметила День Победы 9 мая. И тоже – по всей, оказывается, не до конца еще оккупированной, Украине. Об этом я и говорил в видео-комментарии.

Но в отличие от посольств, "нежелательный" ролик, оказывается, можно "прикрыть".

При этом публицист выражает удивление тем, как быстро (не прошло и суток) Google откликнулся на требование Украины – не прошло и суток. Предчувствуя это, Скворцов скачал ролик и выложил на собственном канале.

– Как вы думаете, очередной прокол Генпрокуратуры в деле Медведчука, это единственная причина блокирования видеоролика? – интересуется корреспондент News24.ua у Дмитрия Скворцова.

– Думаю, главная причина: под любыми предлогами при любой возможности затыкать любые голоса, обличающие данное судилище, вообще репрессии в отношении семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, их однопартийцев, телеканалов, предоставляющих им площадку, кого бы-то ни было, поддерживающего реальную оппозицию. А таковых, судя по последним рейтингам (по которым ОПЗЖ уже выходит на второе место с 20,3 %) по всей Украине миллионы. В том числе, кстати, и те полмиллиона жителей Донбасса (в целом поддержавшего ОПЗЖ), которым "заткнули рот", не дав проголосовать на последних выборах.

Напомню, накануне провального для власти суда над Медведчуком другой суд – апелляционный – признал незаконным постановление Центральной избирательной комиссии об отмене очередных местных выборов на части территориях Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020 года. Теперь партия Медведчука требует безотлагательного проведения выборов в 18 громадах на востоке Украины. И такие выборы, если власть вынуждена будет пойти на них, станет оглушительным ответом избирателей на репрессии в отношении оппозиции.