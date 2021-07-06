По случаю 30-й годовщины Независимости в Украине могут амнистировать более тысячи человек

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Законопроект предусматривает также перечень лиц, к кому эта амнистия не может быть применена

Комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №5249 "Об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины". Об этом сообщает Информационное управление Аппарата ВРУ.

Как отмечается, документ предлагает объявить амнистию и распространить ее действие, прежде всего, на те категории осужденных, которые наиболее незащищены и уязвимы социально:

на несовершеннолетних;

на женщин, а также мужчин, имеющих несовершеннолетних детей или детей, признанных лицами с инвалидностью;

на лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп;

больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями;

лиц, достигших пенсионного возраста;

участников боевых действий.

Также законопроект определяет основные критерии для применения амнистии:

незначительная общественная опасность деяний, которые совершило лицо, отбывающее наказание;

объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т. п.), что существенно снижают опасность лиц, которых предлагается освободить от отбывания наказания;

значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.

Следует отметить, что решение о применении или неприменении амнистии будет приниматься судом в отношении каждого лица индивидуально.

По информации Минюста, если законопроект примут, то предварительно будут подлежать освобождению 1046 человек, а также 135 осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы и другие наказания, не связанные с лишением свободы, будет сокращена наполовину неотбытая часть наказания.

В то же время, согласно документу, амнистия не применяется к следующим категориям осужденных:

лица, которым смертная казнь в порядке помилования заменена на лишение свободы, и лица которые приговорены к пожизненному лишению свободы;

лица, имеющие две и более судимости за совершение умышленных тяжких и / или особо тяжких преступлений;

лица, осужденные за преступления против основ национальной безопасности Украины, террористический акт, бандитизм, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах;

лица, осужденные за преступление или преступления, повлекшие гибель двух и более лиц;

лица, в отношении которых в течение последних десяти лет была применена амнистия или помилование независимо от снятия или погашения судимости и которые снова совершили умышленное уголовное правонарушение;

лица, совершившие преступления с использованием служебного положения (коррупционные преступления).

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада разблокировала подписание законов о налоговой амнистии.