По факту, а не против человека: ГБР дало разъяснение относительно "дела Бутусова"

Журналист Юрий Бутусов Цензор.нет

В ведомстве добавили, что в случае необходимости могут предоставить журналисту бесплатную юридическую консультацию

Государственное бюро расследования дало разъяснение относительно "дела Бутусова", в котором отметили, что уголовное производство возбуждено не против журналиста, а по указанному в его публикации факту. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Обращаем внимание журналистов и лидеров общественного мнения, что уголовное производство возбуждено не против журналиста Юрия Бутусова, а относительно отмеченного в его публикации факта. В Уголовном кодексе вообще нет такого понятия, как дело. Есть уголовное производство, нарушенное по тем или иным фактам, и пока никому не предъявлены подозрения, оно не может быть против кого-либо вообще", - отмечается в нем.



При этом в ГБР добавили, что в случае необходимости могут предоставить журналисту бесплатную юридическую консультацию. И еще раз подчеркнули, что предметом расследования является выяснение обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.



"Еще раз подчеркиваем никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не втягивать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства", - резюмируется в сообщении ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи ГБР изучают видео, выложенное журналистом Юрием Бутусовым на его странице в Фейсбук, в рамках начатого уголовного производства. 28 ноября 2021 года журналист выложил видео, где он осуществляет выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм.