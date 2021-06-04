"Пленки Медведчука" - яркий пример того, как эксперты СБУ, по приказу Зеленского, могут признать подлинной любую запись, - Кальченко

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

"Аудиозаписи", на которых якобы слышен голос председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука - это "работа", которая выглядит максимально состряпанной наспех. Об этом в своем блоге пишет журналист Александр Кальченко.

Он заявил, что в "десятках часов" записей разговоров Медведчука то с российскими чиновниками, то с боевиками, любого адекватного человека смутит абсолютно все.

"Даже если опустить за скобки то, что по сей день ни одна официальная структура не приписала себе авторство этих "пленок", то эта "работа" все равно выглядит максимально состряпанной наспех", - отметил Кальченко.

Он напомнил, что политический комментатор Сергей Поярков опубликовал на своей странице в Facebook "запись разговора" Зеленского с тем же самым главарем "ЛНР" Алексеем Карякиным, с которым ранее якобы общался и Медведчук.

"И что теперь? Будет ли в срочном порядке созываться СНБО и будет ли президенту грозить уголовное дело? И вообще, почему не было реакции официальных властей на опубликованные нардепом Ренатом Кузьминым записи, где "Путин наградил Зеленского орденом за заслуги перед Россией"? Почему такую зраду вселенского масштаба все еще не расследуют?" - задается вопросом журналист.

Он не исключил, что таким образом можно "признать подлинной" любую аудиозапись.

"Хотя исходя из последних событий, эксперты СБУ по приказу Зеленского любую запись признают настоящей без зазрения совести. А наш гарант еще поощрит наградами, чтобы простимулировать рабочую силу", - резюмировал журналист.