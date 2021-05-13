Pledge Times о деле Медведчука: Карательная машина полицейского государства перешла к очередному акту беззакония

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Суд по делу председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - это яркий пример того, как украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским превратила правосудие в карательную машину. Об этого пишет англоязычное издание Pledge Times.

"Власти ответили политическими репрессиями против Виктора Медведчука; карательная машина полицейского государства перешла к очередному акту беззакония", - говорится в статье.

Напомним, сегодня, 13 мая, в 13:00 началось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы - Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - подчеркнул оппозиционный политик.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 16 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.