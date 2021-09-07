Планируется три-четыре кадровые замены в Кабмине, – Арахамия

Давид Арахамия Слуга Народа / Facebook

Подтверждений того, что гендиректор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев может возглавить Минобороны нет

В Кабинете министров планируют заменить трех-четырех министров. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

"Планируется три-четыре кадровых замены. Но мы не будем их анонсировать заранее, потому что это может навредить определенному Министерству, потому что на следующий же день после того, как журналисты дали заголовки о том, что такой-то министр идет, его уже никто не слушается, он не может выполнять своих обязанностей фактически. А временной лаг между новостями и решением, он может быть две-три недели, возможно, даже и месяц", – сказал он.

Арахамия отметил, что фракция еще полтора месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности некоторых министров.

Кроме того, он не смог подтвердить или опровергнуть то, что гендиректор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев может возглавить Минобороны, отметив, что пока такой информации нет.

Также глава фракции "Слуга народа" опроверг информацию о возможном увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины во время своего очередного заседания принял ряд кадровых решений. В частности, главой Национального агентства Украины по вопросам государственной службы назначили Наталью Алюшину.