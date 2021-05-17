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План по Донбассу и обмен удерживаемыми: Названы темы очередных переговоров ТКГ

Офис президента Украины

Первый этап переговоров состоится уже завтра

На этой неделе запланировано несколько заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, уже завтра состоится в режиме видеоконференции первая встреча рабочих подгрупп, а на среду, 19 мая, - запланировано совместное заседание. Об этом в Telegram сообщила прессслужба украинской делегации в ТКГ.

Как отмечается, на повестке дня переговоров будет вопрос о нарушении режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, а также совершенствование контрольного механизма.

Кроме этого, стороны намерены обсудить обеспечение безопасности в зоне конфликта, реализацию Минских соглашений и итогов Парижского саммита.

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Также продолжится разработка плана совместных шагов по Донбассу, обсуждение разблокирования КПВВ, в том числе в Золотом и Счастье, обмена удерживаемыми.

Как известно, украинская сторона настаивает на полном доступе международных организаций на оккупированные территории и восстановлении социально-экономических связей через линию разграничения.

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При этом в пресс-службе добавили, что на сегодня относительно режима "тишины" идут консультации на уровне политических советников "нормандской четверки".

Напомним, стало известно, что Украина в рамках подготовки обмена удерживаемыми просит вернуть почти 100 человек.

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