План по Донбассу и обмен удерживаемыми: Названы темы очередных переговоров ТКГ
Первый этап переговоров состоится уже завтра
На этой неделе запланировано несколько заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, уже завтра состоится в режиме видеоконференции первая встреча рабочих подгрупп, а на среду, 19 мая, - запланировано совместное заседание. Об этом в Telegram сообщила прессслужба украинской делегации в ТКГ.
Как отмечается, на повестке дня переговоров будет вопрос о нарушении режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, а также совершенствование контрольного механизма.
Кроме этого, стороны намерены обсудить обеспечение безопасности в зоне конфликта, реализацию Минских соглашений и итогов Парижского саммита.
Также продолжится разработка плана совместных шагов по Донбассу, обсуждение разблокирования КПВВ, в том числе в Золотом и Счастье, обмена удерживаемыми.
Как известно, украинская сторона настаивает на полном доступе международных организаций на оккупированные территории и восстановлении социально-экономических связей через линию разграничения.
При этом в пресс-службе добавили, что на сегодня относительно режима "тишины" идут консультации на уровне политических советников "нормандской четверки".
Напомним, стало известно, что Украина в рамках подготовки обмена удерживаемыми просит вернуть почти 100 человек.