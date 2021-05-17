План по Донбассу и обмен удерживаемыми: Названы темы очередных переговоров ТКГ

Как отмечается, на повестке дня переговоров будет вопрос о нарушении режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, а также совершенствование контрольного механизма.

Кроме этого, стороны намерены обсудить обеспечение безопасности в зоне конфликта, реализацию Минских соглашений и итогов Парижского саммита.

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Также продолжится разработка плана совместных шагов по Донбассу, обсуждение разблокирования КПВВ, в том числе в Золотом и Счастье, обмена удерживаемыми.

Как известно, украинская сторона настаивает на полном доступе международных организаций на оккупированные территории и восстановлении социально-экономических связей через линию разграничения.

При этом в пресс-службе добавили, что на сегодня относительно режима "тишины" идут консультации на уровне политических советников "нормандской четверки".