Пилецкая: Из-за политической ревности Зеленского четыре украинки до сих пор остаются в ОРДЛО

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

Из-за политической ревности президента Украины Владимира Зеленского в ОРДЛО до сих пор остаются четыре украинки, об освобождении которых договорился глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Об этом в эфире телеканала "UkrLive" заявила политолог Юлия Пилецкая.

"Коспирологичность, запуганность, что оказывается, чуть ли не вся политическая система и все политические игроки готовят так или иначе какой-то мятеж в отношении президента. Тут возникла такая большая обеспокоенность у меня, ведь, оказывается, Петр Порошенко шатает ситуацию для того, чтобы расшатать президентское кресло. Теперь уже Ринат Ахметов также готовит заколот… Мы знаем про арест Виктора Медведчука и тут уже выглядит, а за что, на самом деле, находится под арестом Виктор Медведчук, который выступает исключительно как политический оппонент президента и никакой специальной информации о том, что он готовит какими-то неправовыми мерами переворот, срыв или еще что то, какие-то сценарии, он исключительно оппонирует в площади защиты конституционных прав и свобод людей", - высказалась Пилецкая.

Также она добавила: "Относительно прав и свобод людей, это дискурс освобождения удерживаемых лиц, когда Владимир Зеленский говорит, что вот здесь мы планировали спецоперацию и для нас дорога каждая жизнь, однако в то же время мы вспоминаем ту пощечину всей стране и конкретным семьям, когда четыре женщины обращались за помощью и их семьи, и был наработан механизм и механизм спецпереговорщика, это мировая практика, которым был Виктор Медведчук. Освободить этих людей и они уже бы вернулись, и были адаптированы к нормальной жизни.

Просто из мотивов политической ревности президент не пошел на это, далее пошли репрессии против каналов, далее пошли репрессии против самого Медведчука, как политического оппонента", - заявила Пилецкая.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой. С начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.