Пиар-проект "Медведчук" обернется против самого Зеленского, - СМИ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Правление на Украине президента Владимира Зеленского все больше напоминает какую-то злую комедию, в которой даже репрессии против оппозиции выглядят как фарс.

В этом смысле наглядным примером является политическое и уголовное преследование украинской властью председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Как пишет англоязычное интернет-издание New.Fox-24, вся история с Медведчуком в отношении которого совершаются абсурдные незаконные действия, является пиар-проектом Зеленского.

В публикации отмечается, что в результате все кончится в пользу лидера ОПЗЖ, который сумеет отстоять свою невиновность и восстановить справедливость с внесудебным закрытием независимых телеканалов.

"Борьба команды Зеленского с Медведчуком с самого начала не была борьбой с российским влиянием, как они это позиционировали. Это был пиар-проект. И в перспективе ничто не помешает Медведчуку в той или иной форме вернуть свое влияние в медиапространстве", — говорится в публикации.

Кроме того, New.Fox-24 акцентирует внимание на том, что у Зеленского сегодня самая большая концентрация власти со времен Виктора Януковича, поэтому в качестве метода борьбы с оппонентами президент Украины выбрал уголовное преследование.

"Это путь уголовного преследования: обрезание источников финансирования медийных проектов и других политических проектов Медведчука", — констатирует издание.

Напомним, народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Стоит отметить, что, даже находясь под домашним арестом, опальный украинский депутат не прекращает политической борьбы.

Как сообщало EADaily, накануне Виктор Медведчук дал интервью телеканалу "Звезда", в котором заявил, что за два года президентства Зеленского тарифы на Украине выросли на 49%.