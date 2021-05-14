Песков рассказал об отношении Путина к Медведчуку

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент России Владимир Путин считает лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука одним из украинских политиков, который в отличие от многих выступает за нормализацию отношений с РФ, причем на деле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Кем для Путина является Медведчук? Он для Путина является одним из украинских политиков, который в отличие от многих других придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за процессом над Медведчуком и как можно описать его отношения с Путиным.

Песков добавил, что Медведчук и Путин "знают друг друга, они неоднократно встречались".

"Вы знаете, что в данном случае Медведчук не на словах, а на деле реализует эту свою позицию, но при этом, еще раз повторяю, он остается украинским политиком", - отметил он.

"Разумеется, мы смотрим, как развиваются события в Украине, разумеется, мы, еще раз повторяю, никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, следили ли в Кремле за процессом над Медведчуком.