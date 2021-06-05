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Песков о политическом преследовании Медведчука: Политикам в Украине опасно строить отношения с Россией

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

В Украине сейчас очень сложно заниматься политикой, исходя из необходимости выстраивания добрых отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости", комментируя действия официального Киева в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

"К сожалению, сейчас в Украине очень сложно заниматься политикой, исходя из необходимости выстраивания добрых отношений с Россией. Это не только сложно, но, как мы видим на примере с (главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором) Медведчуком, это чрезвычайно опасно", - сказал он.

Песков отметил, что занимать такую позицию и в интересах Украины наладить отношения с РФ - "это требует такого, наверное, политического и гражданского мужества".

"Не каждый политик на это способен. Очевидно, доминируют достаточно оголтелые и антироссийски настроенные политики. И они вот это свое доминирующее влияние используют для того, чтобы не позволять хоть каким-то не пророссийским, а проукраинским тенденциям - потому что это, в конце концов, в интересах Украины возрождать отношения", - добавил он.

Он отметил, что товарооборот Киева с Москвой немалый, украинские предприниматели зарабатывают деньги в ходе торгово-экономических отношений с РФ.

"Участвуют предприятия украинские, которые государственные, которые управляются правительством и так далее. То есть, это все в интересах Украины", - сказал Песков.

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