Песков о деле Медведчука: Кремль хочет быть уверен, что это не политическая "охота на ведьм"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В Кремле следят за развитием событий в Украине вокруг лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, не собираются вмешиваться, но хотят быть уверены, что это не политическая "охота на ведьм". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают "Риа Новости".

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в "госизмене" и "посягательстве на нарушение обычаев войны".

"Разумеется, мы смотрим, как развиваются события в Украине, разумеется, мы, еще раз повторяю, никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, следили ли в Кремле за процессом над Медведчуком.