Первый разговор Байдена с Зеленским: В Белом доме и ОП раскрыли подробности

Джо Байден и Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Разговор длился около 50 минут

Во время разговора с Владимиром Зеленским американский президент Джо Байден отметил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заявил о намерении активизировать партнерство между государствами в вопросе борьбы с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Он подчеркнул стремление своей администрации активизировать наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, что обеспечивает справедливость, безопасность и процветание для народа Украины. Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в Белом доме, президенты также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.

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В то же время Зеленский в своем Twitter написал: "Рад поговорить с Джо Байденом. Украина ценит поддержку на разных уровнях. Мы стоим бок о бок, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев".

Кроме этого, разговор двух лидеров прокомментировали и в Офисе президента. Так руководитель офиса Андрей Ермак заявил, что разговор был хорошим и длительным около 50 минут.

"Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил собеседника в поддержке реформ, проводимых в Украине. По словам президента США, он имеет полную информацию о том, что происходит в Украине и вокруг нее. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Она длилась около 50 минут", - сказал Ермак в комментарии СМИ.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор.