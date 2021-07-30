Первую женщину-командующего назначили в ВСУ

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От командующей ожидают наведения порядка в медицинской службе

Министр обороны Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, главного инспектора Главной инспекции министерства Татьяны Остащенко на должность командующего Медицинских сил ВСУ. Об этом сообщает прессслужба Минобороны

"Впервые женщина возглавила одно из командований в ВСУ. Поступательно двигаемся к построению Вооруженных Сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО, Женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами.

Надо отметить, что свою безусловную поддержку этому выбору после личного общения выразил Верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский", - сообщил он.

По мнению Тарана, это назначение не о гендерном равенстве, а, прежде всего, о профессионализме. Таран отметил, что в армии "на первом месте должны быть квалифицированность, моральные качества человека и патриотизм".

Министр ждет от Остащенко "наведения порядка в медицинской службе, усовершенствования процессов медицинского обеспечения армии, создания благоприятных условий для развития отрасли в соответствии со стандартами НАТО, уменьшения коррупционных рисков и синхронизации процессов всех составляющих медицинских сил".

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