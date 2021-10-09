Павленко о новом подозрении Медведчуку: Власть захотела перекинуть свои проблемы с больной головы на здоровую

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – По жизни" Юрий Павленко

У власти было сразу несколько причин для нового подозрения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Об этом заявил нардеп от ОПЗЖ Юрий Павленко в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Во-первых, власть поняла, что начатое в начале года уголовное дело разваливается, никаких доказательств и перспектив нет, поэтому из-за невозможности признать это они придумали очередное бессмысленное дело и обвинение с одной целью: продолжать в такой способ влиять на Виктора Медведчука и всю "Оппозиционную платформу - За жизнь". Начало нового уголовного производства и попытки незаконного вручения подозрения только подтверждают, что это ни что иное, как политическое преследование", - уточнил нардеп.

"Во-вторых, скандалы, которые сопровождают партию власти последние месяцы, тоже вынуждают их искать какие-то формы своей защиты и перенесения внимания общества со своих проблем на проблемы оппозиции. Офшорный скандал, противостояния в Верховной Раде, снятие главы парламента, который был №1 в списке "Слуга народа" - это все серьезные удары по репутации и возможностям партии власти. Я уже не говорю о проблеме социально-экономичной сферы, полный развал экономики и неготовность к зиме, которую демонстрирует правительство", - объяснил Павленко.

Также среди причин он назвал провал процесса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, продолжение войны, невыполнение ключевого обещания Зеленского. Павленко уверен, что в такой способ власти просто захотели перекинуть проблемы с больной головы на здоровую.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

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