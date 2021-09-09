Павленко на митинге ОПЗЖ под Радой: Власть пытается уничтожить оппозицию, чтобы и дальше продолжать разграбление страны

"Оппозиционная платформа - За жизнь" и ее сторонники сегодня пришли под стены Верховной Рады многотысячным митингом сказать "Нет, уничтожению страны!" и остановить давление на оппозицию. Об этом во время акции заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко.

"Сегодня мы пришли сказать: "Нет", "Нет уничтожению страны!". Мы требуем немедленно восстановить и создать те программы, которые помогут, защитят сегодня каждого украинского гражданина. Увеличение минимального прожиточного уровня, увеличение минимальной пенсии, увеличение видов социальной помощи, начиная от помощи при рождении ребенка и заканчивая помощью тем людям, которые сегодня будут инвалидностью. Это, несомненно, тарифы. Остановить геноцид - это наше требование к власти! Начинается отопительный сезон. Готова ли власть к этому? Нет. Ни одного законопроекта, направленного на защиту людей, ни одного в повестке дня этой Верховной Рады, сформированной монобольшинством, нет. Их интересуют только их интересы, их бизнес и дальнейшее ограбление, разграбление страны", - отметил он.

При этом Павленко подчеркнул, что именно с этой целью сейчас власть пытается уничтожить оппозицию, посадить лидеров оппозиции за решетку и уничтожить неугодные им телевизионные каналы.

"Поэтому мы требуем немедленно открыть и дать возможность каждому средству информации, нашим телевизионным каналам, которые мы любим и уважаем, чтобы они начали говорить правду. Мы защитим наше право на свободу слова. Мы найдем разные способы, как донести слово правды каждого украинского гражданина", - заверил политик.

Павленко добавил, что нынешние требования партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживают в разных уголках Украины.

"Достопочтенная община, Житомирщина приветствует вас всех! Сегодня здесь вместе с вами и Житомир, и Бердичев, и Коростень и Новоград-Волынский, и Радомышль - представитель каждого населенного пункта Житомирщины поддерживает требования, с которыми сегодня "Оппозиционная платформа - За жизнь" обращается к властям, с которыми "Оппозиционная платформа - За жизнь" идет к людям, чтобы их защитить от произвола, которое демонстрируют сегодняшние власть имущие, налоговое давление, которое сегодня оказывается уже не просто на малый и средний бизнес или крупный, сегодня налогово хотят задавить каждую украинскую семью, придумывая все новые и новые изыски. При этом происходит масштабная узурпация власти, когда центр принятия решений находится не в общинах, не у вас, не ваш голос является решающим, а придумывают все новые и новые органы, которые единолично, без суда, совершают беспорядок, совершают фактически преступления против своего народа. При этом происходят под этой маркой происходит перераспределение, воровство и масштабная распродажа страны", - отметил он.

Как сообщалось, в четверг, 9 сентября, под стенами Верховной Рады проходит митинг против давления на оппозицию. Украинцы требуют от власти закрыть незаконное дело против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, а также прекратить преследовать оппозицию и начать выполнять Минские договоренности.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.